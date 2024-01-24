Джемаль Бустани, автор haqqin.az 22:49

В администрации президента США начались внутренние дискуссии по поводу перспективы вывода американского контингента из Сирии. Одновременно с этим сообщается, что Багдад и Вашингтон договорились о создании комиссии для начала переговоров с целью определения графика поэтапного вывода войск и прекращения деятельности коалиции. Ряд мировых СМИ попытался представить эту информацию как нечто сенсационное – не получилось. Потому как американцы в действительности давно уже думают, «нужны ли мы здесь?». И всякий раз не находят однозначного ответа. Что приводит к тому, что вновь возобновляются дискуссии о наиболее приемлемом для Вашингтона формате присутствия в Заефратье.

Затраты на экспедиции в Сирию и Ирак в политическом и финансовом плане американцы уже отбили. Но сейчас наступает другая ситуация – растет ресурсоемкость военного присутствия в этих двух странах из-за обстрелов со стороны иранских прокси. Вывод кажется очевидным – сократить свое присутствие до минимума, а то и вовсе вывести войска, благо что их там не очень много – 2500 в Ираке и около 900 в Сирии. Но здесь возникает другая – и вполне реальная - угроза: после ухода американцев Ирак окончательно уйдет в сферу влияния Ирана, в которой практически находится Сирия. И негативные последствия этого трудно себе представить. Американцы в свойственной им манере начали создавать «прокладку», наращивая военные и финансовые возможности курдов из сирийской РПК/PKK/YPG. Но если для Сирии это худо-бедно может сработать, то как это повлияет на ситуацию в Ираке – совершенно непонятно. Спойлер – никак, поскольку PKK/YPG в Ираке совершенно не котируется, более того, она находится на грани полномасштабного конфликта с иракскими курдами в Эрбиле.

Более того, такой шаг приведет к очередному конфликту нынешней администрации Белого дома с Анкарой и, отчасти, с Израилем, у которых Эрбиль тоже в союзниках, а с PKK/YPG они просто «на ножах». Да и с арабскими племенами Ирака и Сирии у этой организации, мягко говоря, не очень. И с сирийскими друзами – не совсем, того и гляди отстреливать друг друга начнут. Вот такой клубок противоречий, типичный для этого региона. А еще шиитские прокси в Ираке. Героический ореол «бесстрашных бойцов с ИГИЛ» у них давно поблек, и с него облезла позолота. Теперь у них другая «слава» - карательных отрядов против местных суннитов и полукриминальных группировок, не брезгующих ни рэкетом, ни поборами с населения. И иракцы вполне резонно опасаются, что уйди американцы – и эти банды перейдут в наступление. Благо, спонсировать их найдется кому, у Тегерана на свои амбиции в Ираке денег всегда хватит, даже если по всему Ирану хлебные пайки придется вводить.