ЧП на азербайджанском судне, пассажиры эвакуированы

В Каспийском море произошло ЧП на пассажирском судне, сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно информации, сегодня около 21:00 экипаж пассажирского судна "ПС 173" в районе Булла (остров Бакинского архипелага - ред.) Каспийского моря в 30 км от берега установил, что вода заполняет отсек в носовой части судна. О происшествии была уведомлена диспетчерская служба ASCO.

К месту ЧП прибыли находящиеся недалеко пассажирские суда "Гобустан" и "Гыз Галасы", на которые были эвакуированы семеро членов экипажа и 25 пассажиров, их жизни ничто не угрожает.

"Судно "ПС 173" было взято на буксир кораблем Caspian Spirit, который прибыл к месту происшествия, они направляются к берегу. Более подробная информация будет предоставлена после выяснения причин ЧП", говорится в сообщении.