Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали в первый день Гран-при в Португалии

Сегодня в португальском Одивелаше стартовал турнир Гран-при по дзюдо, в котором принимают участие 16 представителей Азербайджана.

В первый день соревнований Яшар Наджафов в весовой категории до 66 кг стал серебряным призером. На пути к финалу он победил соперников из Болгарии, Португалии, Кореи и Монголии. Но в поединке за золото уступил россиянину Яго Абуладзе.

В этом же весе Кямран Сулейманов стал бронзовым призером.

В категории до 60 кг Туран Байрамов также занял 3-е место. Он одолел дзюдоистов из Италии, Таджикистана, а также товарища по команде Балабея Агаева. К сожалению, в полуфинале Байрамов уступил оппоненту из Узбекистана Дильшодбеку, а в схватке за бронзу взял верх над россиянином Гамзатом Заирбековым.

В женских соревнованиях азербайджанским дзюдоисткам Кенуль Алиевой (48 кг), Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг), Айдан Велиевой (52 кг), Фидан Ализаде (57 кг) и Аджелье Топрак (57 кг) на пьедестал почета подняться не удалось.

В оставшиеся два дня Гран-при на татами выйдут Рашид Мамедалиев (73 кг), Нурлан Османов (73 кг), Саид Моллаеи (81 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 кг).