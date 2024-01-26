Россия вымирает

Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,206 млн человек, следует из предварительных оценок Федеральной службы государственной статистики Росстата. За год показатель снизился на 243,8 тыс. (–0,17%).

Наибольшее сокращение численности населения наблюдалось в Кемеровской и Нижегородской областях (–20,2 тыс. и –20 тыс. соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (–19 тыс. и –16 тыс.).

В феврале 2023 года Росстат сообщил, что численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила 146,425 млн человек. Снижение по сравнению с 1 января 2022 года составило 555 тыс. (−0,38%).