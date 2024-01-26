США разместят ядерное оружие в Великобритании

США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, чтобы противостоять угрозе со стороны России, пишет The Telegraph.

Боеголовки, мощность которых в три раза превышает бомбы, сброшенные на Хиросиму, будут размещены на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк, свидетельствуют документы Пентагона, с которыми ознакомилось издание.

США вывели свои ядерные силы из Великобритании в 2008 году.