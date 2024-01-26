Зурабишвили не дали встретиться с Пашиняном, она обиделась

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обиделась, что ей не дали встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Президент Грузии приветствует визит премьера Армении в страну, но сожалеет, что президенту не предоставлена возможность встречаться и должным образом принимать лидеров дружественных стран. Также печально, что соответствующие ведомства не информируют президента о запланированных в стране высокопоставленных визитах, встречах или мероприятиях», – говорится в заявлении президента.

Ранее Зурабишвили уже жаловалась, что ей не дают выступать на мероприятиях и часто игнорируют.