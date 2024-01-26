Элита России должна формироваться не из «чудиков», которые «гениталии обнажают или заднее место показывают», а из участников «военной операции», заявил президент России Владимир Путин, скорее всего, намекая на нашумевшую «голую вечеринку».

В московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря прошла вечеринка формата almost naked от телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой. Когда первые фото с вечеринки попали в сеть, это вызвало возмущение российской общественности. Депутаты и многие общественные движения просили прокуратуру проверить мероприятие на «экстремизм и пропаганду ЛГБТ». 24 декабря скандал достиг пика, и Ивлеева выложила видеообращение к своим подписчикам. Она не предусматривала риск того, что «кому-то придет в голову так себя вести», и извинилась за это перед публикой.