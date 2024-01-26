Моргенштерна выгнали из Дубая

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что Дубай закрыл ему въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

По словам музыканта, ранее он посещал ОАЭ как турист. «Когда мне надо было продлить визу, мне отказали, — рассказал он. — Мне просто закрыли въезд в страну». Рэпер уточнил, что власти не предоставили ему никаких объяснений.

Покинувший Россию Моргенштерн предположил, что причиной этого стало интервью Ксении Собчак, в котором он подверг критике миграционную политику ОАЭ и рассказал о путях обхода ограничений.

В середине ноября стало известно, что правительство ОАЭ запретило концерты рэп-исполнителя на территории страны.