Техас угрожает США военной силой

В США поднялся градус противостояния между Вашингтоном и руководством штата Техас. Вице-губернатор Техаса республиканец Дэн Патрик пригрозил Джо Байдену конфронтацией с участием вооруженных сил штата.

Спор перешел в острую фазу после того, как Верховный суд США разрешил Министерству внутренней безопасности перерезать заграждения из колючей проволоки вдоль границы с Мексикой, которую губернатор Техаса Грег Эббот установил без согласования с центром.

Позицию Эббота уже поддержали 25 республиканцев — губернаторов других штатов, а часть из них готова направить военных для помощи Техасу. Белый дом потребовал выполнить решение суда и дал на его исполнение 24 часа. Срок ультиматума уже истек. Эббот заявил, что «Техас не подчинится».

В декабре на границе было задержано рекордное количество мигрантов – около 300 000. Губернатор Техаса Грег Эббот с 2021 г. потратил $11 млрд на укрепление границы – километры колючей проволоки, сплошную «ограду» из бакенов на воде.

Эббот в последние годы отрядил в южные области тысячи подчиненных штату военнослужащих и бойцов национальной гвардии, а в декабре подписал закон, позволяющий властям штата арестовывать и депортировать в Мексику мигрантов, пересекающих границу не через официальные пункты пропуска.

Президентская администрация оспорила этот закон в суде, как и действия местных правоохранителей, которые в некоторых случаях не пускали сотрудников погранконтроля (федеральных служащих) к границе. Штат, в свою очередь, подал иск в связи с тем, что сотрудники погранконтроля пытались срезать колючую проволоку.

В середине января подчиненные властям штата отряды без согласия местной администрации заблокировали выходящий на Рио-Гранде парк в городке Игл-Пасс. Они перестали пропускать сотрудников погранконтроля.