Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 01:17

Заметное обострение и без того острых отношений между демократами и республиканцами в период набирающей ход президентской гонки вызвано не только вопросами иммиграции, вокруг которых сейчас столкнулся Техас с федеральными властями, а ранее - партийные фракции в Конгрессе. Значительную роль в радикализации настроений сыграли и судебные решения в отношении Дональда Трампа. Новое исследование Чикагского проекта по вопросам безопасности и угроз при Чикагском университете обнаружило, что попытки судебным образом исключить Трампа из избирательных бюллетеней на основании 14-й поправки к Конституции ухудшают общее отношение к демократическим институтам и повышают готовность к применению силы для защиты своих убеждений.

Руководитель проекта профессор Роберт Пейп поясняет это простой логикой: если вы не рассчитываете на помощь коррумпированных политических институтов, то вы предпочитаете насилие политике. Опрос чикагских исследователей показал, что 50% респондентов считают Дональда Трампа угрозой демократии. Но 36% так же думают о Джо Байдене. Усилия демократов убедить общество в опасности Трампа частично дали обратный результат, вслед за обвиняемым избиратели также стали считать, что он несправедливо преследуется властями. Но и демократы под разговоры об угрозе демократии со стороны Трампа радикализовались: сейчас 6,5% американцев считают возможным применение силы, чтобы восстановить Трампа у власти, и 9,6% уверены, что будет справедливым использовать силу, чтобы не допустить его приход к власти. Все это подрывает доверие к политическим институтам в целом. Сейчас половина опрошенных называют политическую элиту страны, независимо от партийной принадлежности, самыми аморальными и коррумпированными людьми в Америке. Год назад так считали 42%. 63% согласны с тезисом, что небольшая группка людей во власти контролирует все в стране и наживается за счет простых американцев. Рост на девять процентов за год.

Среди американцев усилились радикальные взгляды и конспирологические теории. 22% верят, что Байден «украл выборы» в 2020 году (год назад – 21%). С 21% до 30% увеличилось количество тех, кто считает, что демократы намеренно увеличивают число выходцев из третьего мира среди избирателей, чтобы обеспечивать себе победу на выборах. С 11% до 14% стало больше сторонников теории, будто страной руководят сатанисты-педофилы. Среди тех сторонников Трампа, которые верят в эффективность применения силы для достижения политических целей, 68% считают, что выборы 2020 были «украдены», 56% уверены, что и в этом 2024 году у Трампа нет шансов переиграть коррумпированную систему и выиграть выборы. Раскол особенно очевиден по теме возможного недопущения Дональда Трампа к выборам на основании 14 поправки – за участие выборного лица в мятеже против США. 78% демократов поддерживают эту меру, 72% республиканцев считают это подрывом демократии, а 16% уверены, что это даст достаточные основания для того, чтобы силой вернуть Трампа в Белый дом. Такие настроения указывают на усилившуюся вероятность силовых сценариев в американской политической жизни.