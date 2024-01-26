Нефтяной танкер горит после удара хуситов

Нефтяной танкер Trafigura горит после удара хуситов у берегов Йемена, сообщает Bloomberg.

Компания-оператор Trafigura сообщила ВВС, что удар вызвал пожар в одном из грузовых резервуаров судна и для его ликвидации используется противопожарное оборудование.

ВМС США уже отреагировали на сигнал бедствия. Предварительно обошлось без пострадавших. Танкер был поражен противокорабельной баллистической ракетой.