Нефтяной танкер горит после удара хуситов
Нефтяной танкер Trafigura горит после удара хуситов у берегов Йемена, сообщает Bloomberg.
Компания-оператор Trafigura сообщила ВВС, что удар вызвал пожар в одном из грузовых резервуаров судна и для его ликвидации используется противопожарное оборудование.
ВМС США уже отреагировали на сигнал бедствия. Предварительно обошлось без пострадавших. Танкер был поражен противокорабельной баллистической ракетой.
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