Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 01:51

Международный порядок напрямую зависит от того, как в ближайшие десятилетия будет выглядеть асимметрия между «Глобальным Югом» и «Глобальным Севером» в промышленном производстве, экспорте, инвестициях, занятости, росте ВВП, демографии и технологиях. Характерно, что победу в этой борьбе турецкое издание Sabah отводит «Глобальному Югу».

По мнению турецкого издания, существующая реальность такова, что в ближайшие 25-50 лет демографическая асимметрия между «Глобальным Югом» и «Глобальным Севером» повлечет за собой значительные изменения в производстве, торговле, политической власти и сферах влияния. Страны большой «двадцатки», представляющие «Глобальный Юг», уже превзошли государства «Глобального Севера» по доле в мировом ВВП и мировой торговле. А в ближайшие 10-25 лет эта асимметрия увеличится по меньшей мере еще на 25 процентов. По состоянию на 2023 год разрыв в населении между этими геополитическими полюсами составлял 4,7 миллиарда человек, а к 2050 году этот разрыв увеличится до 7 миллиардов, что еще сильнее скажется на асимметрии. Так что же ждет мир в ближайшие годы? Борьба за инновации, а также исследования и разработки, основанные на энергетике, климате, цифровой трансформации и технологических преобразованиях, которые создадут новые области конкуренции по части механизмов финансирования соответствующих проектов. В результате к известным международным и региональным банкам развития и инвестиционным банкам присоединятся новые финансовые институты. Также на условия соперничества за власть и влияние скажется жестокая конкуренция по таким направлениям, как технологии 5G, искусственный интеллект, блокчейн, цифровая валюта, технологии интеллектуальных устройств и технологии интернета вещей.

А недавно и Международный валютный фонд заявил об усугублении геоэкономической фрагментации в мире, которая на фоне войны в Украине может привести к усилению риска фрагментации мировой экономики на блоки. Что, в свою очередь, вызовет больше ограничений на торговлю (особенно на торговлю товарами стратегического назначения), международные платежи, а также трансграничное перемещение капиталов, технологий и рабочей силы. Такому развитию событий может способствовать усиление волатильности цен на сырьевые товары, а также препятствование многостороннему сотрудничеству ради обеспечения глобальных общественных благ. Но в отличие от Sabah, эксперты считают, что наиболее серьезные потери от происходящей фрагментации мировой экономики понесут страны Африки. Она грозит еще больше подорвать перспективы роста, особенно для формирующихся и развивающихся экономик стран «Черного континента». Общий же вывод заключается в том, что вследствие открыто проявляющей себя фрагментации мировой экономики все международное сообщество станет более бедным и менее защищенным. Единственная возможность предотвратить скатывание в столь неблагоприятную для глобального мира ситуацию – это расширить масштабы совместной работы.

Однако сближение Севера и Юга становится все более затруднительным, а потому маловероятным. Точнее, Север заинтересован в таком сближении, но сохраняя при этом старые отношения по схеме «сильный-слабый». Что, естественно, не находит понимания у южан. «Глобальный Юг» с пессимизмом относится к сотрудничеству с «Глобальным Севером», и пессимизм этот основан на практическом опыте. Первый кризис недоверия спровоцировала пандемия коронавируса, когда возникла проблема с равным доступом к спасительным вакцинам, сконцентрировавшимся тогда в основном на Севере. Который озаботился в первую очередь обеспечением своих государств, проигнорировав тот факт, что у Юга не было возможностей самостоятельно производить вакцины и лекарства. Далее возникла ситуация, когда Север наряду с введением многочисленных налоговых льгот увеличил процентные ставки, а Юг, соответственно, по сей день продолжает платить за это очень высокую цену. Выйти из этого кризиса можно было только одним путем - привлечь к его решению развивающиеся государства, в том числе африканские. Правда, сделать это нужно было до наступления кризиса, а не после.

Ну и, наконец, брешь между полюсами еще больше расширилась после войны в Украине, когда полностью отторгнутой Западом России удалось глубже продвинуться на Юг, особенно в Африку, а также война между Израилем и ХАМАС, продемонстрировавшая тщетность попыток Запада привлечь поддержку стран глобального Юга. Что, к слову, также сказалось на формировании единой позиции по вопросу о вторжении России в Украину. В результате активная поддержка Западом действий Израиля подорвала многомесячные усилия Евросоюза и США по изоляции России на международной арене. Но, как отмечает влиятельная Financial Times, ссылаясь на мнение высокопоставленного дипломата из страны G7, Север определенно проиграл битву на «Глобальном Юге». Когда недавно западные лидеры обратились к развивающимся странам с просьбой осудить российскую агрессию в Украине, они встретили резонное возражение: если отключение воды, помехи в поставках продовольствия и электричества в Украине Запад называет «военным преступлением», то то же самое следует сказать и о действиях Израиля в секторе Газа.

Еще одним ярким примером отторжения Западом стран «Глобального Юга» стала история с Азербайджаном, который был вынужден приостановить свою работу в одном из «святилищ» западной демократии – в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Азербайджанская Республика, вся «вина» которой заключалась в том, что, прождав четверть века, но так и не дождавшись от миротворцев ЕС выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, она самостоятельно освободила свои территории от 30-летней армянской оккупации и отказалась выслушивать нравоучения Брюсселя и Страсбурга по этому поводу.