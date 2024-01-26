Номинант Нобелевской премии Сейран Атеш в гостях у haqqin.az. Почему в Европе поднимает голову фашизм?

Видео с вечеринки в дискотеке, которую после завершившейся в Баварии партийной конференции «АдГ» посетили ее участники, стало вещественным доказательством, на базе которого прокуратура ФРГ инициировала расследование. Дело в том, что авторство лозунга «Германия для немцев» является «креативом» германских нацистов, которые использовали его в начале ХХ века для разжигания в обществе ненависти, антисемитизма, ксенофобии и межэтнической розни.

Главный идеолог этой партии, Бернд Бауманн, который вообще не скрывает своих политических взглядов , прилюдно утверждает, что «людям, не являющихся этническими немцами, нет места в Германии» и провозглашает борьбу за реэмиграцию – то есть, насильственную депортацию всех мигрантов и иностранных подданных, получивших паспорт гражданина ФРГ за последние пять лет.

Партия «Шведские демократы» выступает за ограничение иностранного финансирования религиозных общин, что в перспективе может стать первым шагом к закрытию мечетей, способствующих распространению радикально-религиозных настроений. Окессон, в частности, заявил, что минареты, полумесяцы и другие символы ислама следует снести.

«Ислам по своей сути – это чуждая нам, империалистическая идеология, - заявил Ричард Йомсхоф, предупреждая соотечественников об угрозах мечетей, финансируемых исламскими государствами-изгоями . – Если проанализировать прошлое Европы с ее религиозными войнами, следует признать, что мы имеем за плечами довольно кровавую историю. Однако мы прошли длинный путь перемен, прежде всего, через реформацию и просвещение, которые сделали религию в Швеции частным делом. В исламе же на этот счет другое мнение».

И хотя официальный Стокгольм дистанцируется от подобных идей, заявляя, что в Швеции никогда не сносили культовые сооружения, Ричард Йомсхоф, председатель Комитета по вопросам юстиции парламента Швеции и член партии «Шведские демократы» , призвал официально запретить в общественных местах исламскую символику по аналогии с запретом на изображение нацистской свастики. Для Йомсхофа мечети являются символами религии, которую невозможно примирить с ценностями и нормами шведского светско-христианского общества.

О том, как идеологический прессинг правых популистов меняет парадигмы европейской политики корреспондент haqqin.az побеседовал с проживающим в Германии знаменитым адвокатом и правозащитником Сейраном Атешем, номинантом Нобелевской премии мира в 2005 году, автором книги «Мультикультурное заблуждение» и основателем берлинской либеральной мечети Ибн Рушд-Гете, в которой мужчины и женщины, сунниты и шииты, молятся вместе, а женщины проповедуют и читают азан.

Популярность ультраправых организаций и политиков растет и в других странах Старого Света. В Нидерландах «Партия Свободы», возглавляемая Гертом Вилдерсом , одержала победу на парламентских выборах. Примерно так же набирают силу консервативно- националистическая «Партия Свободы» в Австрии, «Национальное объединение» во Франции, Фламандская националистическая партия «Флаамс Беланг» в Бельгии…

- Как же получилось, что на пространстве всеобщего благосостояния, в Евросоюзе, стали поднимать голову ультраправые организации с откровенно националистическими взглядами?

- Рост популярности правых националистов – закономерный результат глубоко ошибочной политики европейских лидеров, допустивших неограниченную массовую миграцию в Евросоюз. За последние годы миллионы людей с Ближнего Востока, Африки, Азии сумели осесть в Германии, Франции и других европейских государствах. Среди них были люди верующие и атеисты, представители и носители разных мировоззрений, культур и политических взглядов. К примеру, есть иранцы, которые, сбежав от преследований теократии, обрели в Европе свободу, прямо в аэропорту сбросили с себя хиджабы и теперь живут обычной светской жизнью. Но есть также иранцы - ярые сторонники режима в Тегеране, которые делают все возможное, чтобы заткнуть рот критикам режима аятолл на Западе. Примерно, такая же ситуация с беженцами из Йемена, Сирии, Афганистана, Судана и других стран.

Не говоря уже о том, что вместе с потоком мигрантов в Европе осели носители идей политического ислама, таких экстремистских организаций, как «Братья-мусульмане», ИГИЛ, «Хезболла» и другие. В молодежной среде политический ислам в Европе с каждым днем набирает силу и сторонников. Наряду с открытием новых мечетей и медресе, политический ислам проникает в немецкие школы, университеты, спортивные клубы… Этот процесс, активно подпитываемый из Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Турции и других мусульманских стран, с разной степенью интенсивности протекает на протяжение последних двадцати лет. В итоге, эмигрантская молодежь стала массово религиозной. На цели исламизации ежегодно расходуются сотни миллионов долларов. Прежде всего, приезжие муллы и имамы стремятся предотвратить интеграцию в немецкое общество арабов, иранцев и молодежь из других исламских стран. В таком состоянии молодые люди социально и психологически уязвимы, а потому, тем же «Братьям-мусульманам» легче манипулировать ими, подчинять их своей идеологии. Таким образом, из второго, третьего поколения, а также новоприбывших мигрантов сформирована масса молодых религиозных фанатиков, ненавидящих европейскую демократию и полностью отвергающих западные ценности.

Хочу в этой связи отдать должное значительной части мигрантов, которые, независимо от своих религиозных взглядов, настойчиво предупреждают европейские власти об угрозе со стороны радикальных исламистов. Ошибочная толерантность в отношении исламистов лишь усиливает их, что, в свою очередь, вызывает рост популярности ультраправых партий. Я уже 40 лет предупреждаю европейский политический истеблишмент, что неправильная миграционная политика приведет в итоге к подъему правонационалистических групп. Ведь неограниченная массовая миграция создала европейцам большие проблемы в вопросах безопасности, социальной и экономической жизни. К примеру, иностранцы составляют лишь 14 процентов всех жителей Германии, но их доля в совершенных преступлениях составляет 30 процентов. Причем без учета нарушений миграционных законов. Более 54 процентов членов организованных преступных группировок в ФРГ являются выходцами из Ливана, Марокко, Албании, Турции и других стран.

В столице Швеции, а также в Мальме и Гетеборге этнические банды терроризируют целые кварталы. В стокгольмском районе «Ринкеби», населенном сомалийцами и другими выходцами из стран Африки, происходят настоящие бандитские войны, в которых гибнут не только преступники, но и случайные прохожие, нередки даже взрывы жилых домов. Интересно, что «ультра» есть и среди этнических меньшинств. К примеру, турецкие ультра в Германии выступают против, как они выражаются, «засилья арабских мигрантов».

Европейцы стали все больше проявлять недовольство миграционной политикой своих правительств, практически, обрушившей социальную систему Германии. Школы уже не в состоянии вместить всех детей-мигрантов, практически, не осталось свободного жилья, социальная система трещит по швам и не справляется с потоком просителей убежища. Все это, естественно, не может не вызывать протест граждан ЕС, которые требуют остановить неконтролируемую массовую миграцию и внедрить классическую политику эмиграции, которую проводят США, Канада и ряд других государств. К сожалению, правительство ФРГ не прислушивается к этим призывам, и ситуация развивается в негативном внутриполитическом русле.

- Могут ли правые прийти к власти и, как обещают лидеры «Альтернативы для Германии», массово выдворить из страны всех мигрантов? Этакая тотальная реэмиграция, когда десятки тысяч новоприбывших сажают на корабли, скажем, в порту Гамбурга, и вывозят в Африку, а оттуда - в какой-нибудь арабский порт…

- Абсолютно исключено! Все разговоры о реэмиграции являются чистой воды пропагандой и популизмом, их цель - привлечь внимание массмедиа. Как человек, проживший в Германии 54 года, могу со всей уверенностью утверждать, что в ФРГ такое невозможно. Европейская демократия настолько слаба, чтобы пойти на поводу у популистов и допустить подобные решения.

- Но настроения европейцев зависит от текущей ситуации в стране. К примеру, немецкая общественность шокирована захватом школы учащимися-мусульманами в городе Нойсе…

- Там группа учеников из исламских стран потребовала от администрации ввести в школе законы шариата - раздельное обучение мальчиков и девочек, ежедневный намаз, учителя для мальчиков – только мужчины, учителя для девочек – только в хиджабах, больше прав ученикам- мальчикам и т.д. При это они угрожали, оказывали давление на других учащихся, в том числе, на немецких детей, заставляли девочек покрывать головы, а всем классам - соблюдать пост, совершать намаз и пр. Причем такие случае происходят во всех городах, где школьники-мусульмане становится большинством. В этих школах наука и образование отходят на второй план, а все мысли и поступки детей занимает религия. Немцы в шоке от того, что их школы постепенно превращаются в медресе. Проблема в том, что во всех городах ФРГ есть исламские религиозные центры, где всем руководят муллы салафитского толка из арабских стран, открыто призывающие молодежь устанавливать шариатские правила везде, где только возможно. Они ведут очень активную идеологическую работу в социальных сетях, проводят встречи, читают проповеди, на которых пропагандируют религиозную рознь, превосходство одной религии над всеми другими и ненависть к европейцам. К примеру, они призывают не дружить с немцами, со всеми христианами, не участвовать в общественной жизни Германии, не посещать какие-то празднества, не вступать в брак с немусульманами, не интегрироваться в немецкое общество... Пропагандируется межрелигиозная неприязнь, а порой и открытая вражда. Это не означает, что все мигранты из исламских страны попадают в сети радикальных исламистов.

Да, исламская партия Бельгии уже несколько лет обещает построить в Европе исламский халифат, но пока, по счастью, это только слова и не более того. Даже несмотря на то, что в процентном соотношении мусульманское население Брюсселя - самое большое среди всех европейских столиц. Дело в том, что большинство верующих мусульман в Европе понимает, какие корыстные интересы преследуют исламские фундаменталисты из организаций, подобных «Братьям-мусульманам». Несмотря на то, что эти организации щедро тратят деньги на пополнение своих рядов и привлечение сторонников идеи построения халифата, большинство европейских мусульман понимают, какую пользу их жизни и благополучию их детям приносит демократия и либеральные принципы Европы.

- В 60-70-е годы мигранты из Турции стали соавторами немецкого «экономического чуда». А какую роль в экономике ФРГ играют нынешние мигранты?

- Трудяги-турки приехали в Германию в 60-х годах, чтобы заработать денег, помочь своим семьям на родине и сколотить капитал для инвестиций в Турции. Они много трудились на немецких предприятиях, кто-то вернулся на родину, но сотни тысяч остались и создали свой бизнес в ФРГ. А у мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки совершенно другие цели. Они говорят так: «Мы бежали от войны, поэтому вы будете содержать нас за счет федерального бюджета».

Практически, все мигранты из этих регионов сидят на социальных пособиях и работать не собираются, какой бы высокой ни была оплата труда в Европе. Иждивенческая позиция мигрантов заключается в том, чтобы как можно больше получить от немецкой системы социального обеспечения. В этой ситуации коренные немцы спрашиваю себя: а почему миллионы людей из мусульманских стран бежали от войны не в такие страны, как ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Иран, а подались за тридевять земель в далекую, формально христианскую, а на деле светскую Европу? Ведь в странах Персидского залива есть все, что им так хочется - нормы шариата, окружение единоверцев, привычный уклад жизни и прочее. Ответ прост – в этих странах жесткие миграционные правила, да и нахлебники им не нужны – своих хватает. Вот почему даже Египет не открывает сегодня границы для палестинских беженцев из Газы…

- И как, на Ваш взгляд, будет решаться миграционный кризис?

- Нелегальная миграция — это огромный, многомиллиардный бизнес, начиная от подделки паспортов и заканчивая переправкой людей через границы Евросоюза. Я встречал массу людей в возрасте двадцати и старше лет, но в паспорте указано, что им семнадцать — это дает право требовать большей социальной помощи. Понятно, что есть подпольный конвейер, печатающий паспорта стран, в которых идет война.

Вероятнее всего, продвижение к власти ультраправых партий будет остановлено антиэмиграционными мерами общеевропейских структур. Европа поставит плотный заслон на внешних границах, максимально сократит выдачу виз и, в итоге, восстановит внутренние границы Евросоюза и, в конечном счете, сведет миграцию в Европу к приемлемому минимуму.