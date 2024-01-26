Начинается суд над организатором теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Для устранения ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Ираном в связи с террористической атакой, в течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран для сурового наказания лиц, причастных к организации и совершению указанного террористического акта. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с первой годовщиной теракта против посольства Азербайджана в Тегеране.

«В течение года продолжались регулярные контакты между официальными лицами и соответствующими структурами двух стран, направленные на обеспечение полной безопасности посольства, ожидания азербайджанской стороны были доведены до противоположной стороны.

Иранская сторона регулярно информировала азербайджанскую сторону о проводимых следственных мероприятиях, после длительного процесса назначила первое заседание суда по делу лица, совершившего террористический акт, на 27 января 2024 года», - говорится в сообщении МИД.