Неспокойно у турецкого берега

В районе Мендерес города Измир в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).

Землетрясение было зафиксировано в Эгейском море. Подземный толчок зарегистрирован в 08:19 по местному времени в заливе Кушадасы. Очаг залегал на глубине 8,5 км.

Землетрясение ощущалось во многих прибрежных районах. Информации о последствиях стихийного бедствия не имеется.