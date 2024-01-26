Неспокойно у турецкого берега
В районе Мендерес города Измир в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).
Землетрясение было зафиксировано в Эгейском море. Подземный толчок зарегистрирован в 08:19 по местному времени в заливе Кушадасы. Очаг залегал на глубине 8,5 км.
Землетрясение ощущалось во многих прибрежных районах. Информации о последствиях стихийного бедствия не имеется.
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