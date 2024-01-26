Госдеп сказал «да»

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму в $23 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Турция запросила у США 40 новых F-16, модернизацию 79 уже имеющихся истребителей, запчасти, навигационные системы, наземные терминалы и другое дополнительное оборудование. Госдеп также разрешил возможную продажу Греции 40 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд.

Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.