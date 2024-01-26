Планы США по Украине

Новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа должностных лиц США.

"Администрация президента [США Джо] Байдена, все еще не отошедшая от потерпевшего крах контрнаступления на Украине в прошлом году, разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплению украинских вооруженных сил и экономики", - говорится в статье.

Как в ней отмечается, "обретающий очертания план сильно отличается от прошлогоднего, когда вооруженные силы США и их союзников в ускоренном порядке проводили подготовку [украинских сил] и предоставляли новейшие вооружения Киеву, надеясь, что это позволит быстро отбросить российские силы".

По словам источников издания, "администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе". По сведениям издания, "эти планы не предполагают значительных приобретений Украины" в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

"Вполне понятно, что им [украинским силам] будет трудно попытаться осуществить такой же крупный бросок на всех направлениях, какой они пытались совершить в прошлом году", - отметил американский чиновник. По его словам, планы Вашингтона состоят в том, чтобы Украина "пока удерживала позиции на поле боя", но "к концу 2024 года вывести ее на новую траекторию, чтобы она стала значительно сильнее" и была более самодостаточной.