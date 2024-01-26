В Армении зреет противостояние

Вчера в офисе партии «Гражданский договор» (ГД) под руководством Никола Пашиняна прошла очередная партийная дискуссия на тему «государство-Родина». Об этом пишет газета «Грапарак».

«Члены ГД произносили эмоциональные речи, рассказывая, за что они любят государство, что для них государство, что такое Родина. Никол Пашинян некоторое время назад поставил этот вопрос на повестку дня команды и делает все, чтобы привести членов ГД к мысли о том, что необходимо отказаться от Декларации независимости, поскольку она противоречит видению ГД о наличии государства.

На встрече обсуждалась еще одна тема. Рядовой член ГД Армен Ходжоян выступил с речью против Армянской Апостольской церкви, отметив, что сегодня роль церкви должна быть сведена к нулю, а уважение к государственным институтам должно быть повышено.

Газета напоминает, что сторонники премьера Никола Пашиняна создали движение под названием «Вардананк» и планируют провести акцию против Католикоса всех армян Гарегина II. Есть сообщения, что среди инициаторов этого движения - активисты движения «Новая Армения, новый патриарх», начавшего борьбу с церковью в 2019 году, в том числе провластные депутаты, а также некий Андраник Довлатян, который много лет жил в США, а недавно переехал в Армению.