Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:26

Китайские чиновники попросили Иран помочь сдержать нападения хуситов на суда в Красном море, чтобы не навредить отношениям Пекина и Тегерана. Как выясняется, риски редкого, непредсказуемого катастрофического события – так называемого «Черного лебедя» - не самая главная опасность в этом мире. Куда опасней риски «Серого лебедя» - предсказуемого катастрофического события, на которое люди склонны закрывать глаза или бессознательно игнорировать.

Во-первых, потому что «Серые лебеди» случаются куда чаще Черных. А во-вторых, потому что «Черных лебедей» в принципе невозможно избежать – они же непредсказуемы. Однако самые неприятные и обидные риски несет в себе «Розовый фламинго» - предсказуемое катастрофическое событие, игнорируемое руководством - компании или целого государства - под воздействием заинтересованных групп влияния вплоть до момента свершения катастрофы. Столь скучное вступление извиняет автора только тем, что оно совершенно необходимо, чтобы читатель понял тезис о том, что хуситы – и есть то самое «Розовое фламинго», вылетевшее в наш мир конце 2023 года – но давно к этому готовившееся. Архаичные племена, вооруженные современным оружием, сумели нагнуть международных трейдеров – и те не могут ничего с этим поделать. Но в своем бессилии они не одиноки – потому что ничего с этим не могут поделать и самые мощные военно-морские силы современного мира, американцев и их союзников по антипиратской коалиции.

Выбивать хуситов ракетно-бомбовыми ударами – бесполезно. Во-первых, хуситы совершенно не чувствительны к людским потерям. Во-вторых, вся тактика их действий построена весьма грамотно: налет/обстрел – отход/смена позиции. А инициатива в выборе места и цели нападения принадлежит им – попробуй тут уследи. Решение этой нетривиальной задачи предполагает либо тотальное выбамбливание Йемена, и здесь нет никакого преувеличения – либо полное прекращение Ираном их поддержки. Нетрудно догадаться, какой путь выбрало так называемое международное сообщество. Но здесь все не просто, как и на любых переговорах с Тегераном, чего бы они не касались. Вообще временами возникает ощущение того, что Иран – он как избалованный ребенок, этакий мировой enfant terrible. Его увещевают, укоряют, но щедро балуют «большие дяди», надеясь его перевоспитать, научить хорошим манерам и отучить дружить с мальчишками-плохишами, с которыми он играет в опасные для мира игры – но он млеет от того, что привлекает к себе внимание «взрослых» - и исправляться не желает, более того – тут же переходит к шантажу. Да и друзья у него не лучше, по уровню развития недалеко ушли.

И тогда международный бизнес вбросил свой последний козырь – обратился за помощью к Пекину, который покупает 90% иранской нефти, не говоря уже о той роли, которую играет в иранской экономике. Китайцы согласились – и предельно вежливо, но твердо довели до внимания персов, что будут «очень разочарованы» ими, если какие-то суда, связанные с Китаем, будут повреждены. Или, упаси вас Мао или Конфуций – в результате действий хуситов окажутся затронуты экономические интересы Китая. Остается надеяться, что Тегерану будет достаточно «первого китайского предупреждения», чтобы принять самые строгие меры в отношении абсолютно распоясавшихся хусито-пиратов. С нынешним Пекином, монопольным покупателем своей нефти, шутить даже аятоллы, скрытно аплодирующие действиям своих клиентов, не станут - себе дороже может выйти. Забавно, что в эти же самые дни, когда Пекин решил вмешаться в ситуацию, делегация хуситов прибыла в Москву, чтобы «разъяснить российской стороне свою позицию в поддержку Газы» - и заодно «довели до сведения Москвы свою оценку агрессивных действий США и Великобритании, направленных против Йемена».