МИД о возобновлении работы посольства в Тегеране
В вопросе возобновления работы посольства Азербайджана в Иране мы сосредоточимся на двух основных моментах. Главным вопросом является завершение расследования и принятие окончательного решения. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, второй момент – это обеспечение безопасности посольства в случае возобновления его деятельности.
«Потому что мы не можем рисковать жизнями наших людей», - отметил глава ведомства.
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