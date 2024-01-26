МИД о возобновлении работы посольства в Тегеране

В вопросе возобновления работы посольства Азербайджана в Иране мы сосредоточимся на двух основных моментах. Главным вопросом является завершение расследования и принятие окончательного решения. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, второй момент – это обеспечение безопасности посольства в случае возобновления его деятельности.

«Потому что мы не можем рисковать жизнями наших людей», - отметил глава ведомства.