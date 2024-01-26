МИД: Отношения с Францией на самом низком уровне
Отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
По его словам, со стороны Франции звучали то открытые заявления, то угрозы в адрес Азербайджана.
"С полной ответственностью могу сказать, что главной страной, стоящей за системной работой против нашей страны на различных платформах, является Франция. Мы не оставим это без ответа. Как я уже отметил, Франция первой предприняла шаги против нас".
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