МИД: Отношения с Францией на самом низком уровне

Отношения с Францией находятся на самом низком уровне. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, со стороны Франции звучали то открытые заявления, то угрозы в адрес Азербайджана.

"С полной ответственностью могу сказать, что главной страной, стоящей за системной работой против нашей страны на различных платформах, является Франция. Мы не оставим это без ответа. Как я уже отметил, Франция первой предприняла шаги против нас".