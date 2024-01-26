Баку осуждает

Официальный Баку решительно осуждает предвзятое решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, делегация азербайджанских парламентариев уже выразила свою решительную позицию.

Байрамов выразил уверенность в том, что причиной подобной позиции со стороны ПАСЕ является восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности.

Глава дипломатии напомнил, что антитеррористические мероприятия 19-20 сентября 2023 года стали результатом бездействия на все предупреждения со стороны Азербайджана в течение трех лет после Отечественной войны и полностью соответствовали конституции Азербайджана и международному праву.