ХАМАС вновь у власти

Палестинское движение ХАМАС вновь начало предоставлять государственные услуги в северной и центральной частях сектора Газа. Об этом сообщает израильское государственное телевидение KAN со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По словам чиновников, ХАМАС вернул себе власть в гражданской администрации в регионах, которые покинула израильская армия.

Отсутствие решений относительно послевоенного периода в секторе Газа способствовало усилению ХАМАС в сфере государственных услуг, отмечается в новостях.

Сообщается, что в дополнение к комитетам по чрезвычайным ситуациям, созданным для чрезвычайных ситуаций, таких как война, в северных и центральных регионах возобновили свою деятельность муниципальные органы, ранее находившиеся под управлением ХАМАС.