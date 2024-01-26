Фицо не оставит Украину без денег
Премьер Словакии Роберт Фицо поддержит программу помощи ЕС Украине на €50 млрд. Об этом он заявил в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР.
"Мы принесли на консультации в Ужгороде гуманитарную помощь, поскольку обещали Украине поддержку в этом деле. Я одобрил и решение ЕС оказывать в течение следующих четырех лет финансовую помощь Украине в объеме €50 млрд", - сказал Фицо.
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