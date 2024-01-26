Проармянские сенаторы призвали Вашингтон остановить военные учения с Азербайджаном новая геополитика
Роберт Менендес, который на протяжении многих лет был главным лоббистом армян в Сенате США и при каждой возможности призывал к санкциям против Азербайджана, ощутимо ограничил свою деятельность из-за возбужденного против него уголовного дела по обвинению во взяточничестве.
Однако другие проармянские сенаторы не дремлют: на этот раз «новички» обратились с воззванием к министру обороны Ллойду Остину, призвав его исключить Азербайджан из списка стран, которые примут участие в совместных военных учениях с США в 2024 году.
Следует отметить, что Министерство обороны Азербайджана пока не подтвердило участие азербайджанских военнослужащих в предстоящих совместных учениях с США в 2024 году. В далеком прошлом азербайджанские ВС неоднократно участвовали в подобных учениях, однако в последние годы Баку дистанцируется от подобного сотрудничества с американской стороной в военной сфере.
В письме, направленном проармянскими сенаторами Бенджамином Кардином (Мэриленд) и Элизабет Уоррен (Массачусетс) главе Пентагона на этой неделе, говорится, что включение Азербайджана в проводимые под руководством США военные учения в 2024 году противоречит «Закону Лихи». Данный закон напрямую запрещает прямую военную помощь США странам, у которых есть проблемы с правами человека.
Ежегодно Пентагон проводит совместные военные учения с вооруженными силами зарубежных стран и во многих случаях финансирует участие вооруженных сил в этих учениях.
Согласно программе деятельности, представленной Минобороны Конгрессу на 2024 финансовый год, в программу на этот год в частности включены Мали, Судан, Буркина-Фасо, Азербайджан и Мьянма.
Но представитель Пентагона заявил газете Washington Post, что основная цель совместных учений — укрепление обороноспособности США, а оказание финансовой поддержки иностранным воинским контингентам, участвующим в этих учениях, не нарушает «Закон Лихи». Ведь подобная финансовая поддержка не означает предоставления военной помощи непосредственно странам.
Следует отметить, что в прошлом году армянскому лобби удалось восстановить правовую силу 907-й поправки против Азербайджана. С начала 2000-х годов Конгресс ежегодно приостанавливал действие данной поправки на основании обращения администрации Белого дома о поддержке совместных действий Азербайджана с США в борьбе с международным терроризмом.
Восстановление 907-й поправки запрещает оказание США прямой помощи Азербайджану, включая военную. Что может только нанести значительный урон интересам Соединенных Штатов в регионе.