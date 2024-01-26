Роберт Менендес, который на протяжении многих лет был главным лоббистом армян в Сенате США и при каждой возможности призывал к санкциям против Азербайджана, ощутимо ограничил свою деятельность из-за возбужденного против него уголовного дела по обвинению во взяточничестве.

Однако другие проармянские сенаторы не дремлют: на этот раз «новички» обратились с воззванием к министру обороны Ллойду Остину, призвав его исключить Азербайджан из списка стран, которые примут участие в совместных военных учениях с США в 2024 году.

Следует отметить, что Министерство обороны Азербайджана пока не подтвердило участие азербайджанских военнослужащих в предстоящих совместных учениях с США в 2024 году. В далеком прошлом азербайджанские ВС неоднократно участвовали в подобных учениях, однако в последние годы Баку дистанцируется от подобного сотрудничества с американской стороной в военной сфере.