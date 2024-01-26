Граница США поможет Украине

В Сенат США в ближайшие дни могут внести законопроект по границе, принятие которого разблокирует помощь Украине. Об этом сообщает CNN.

По словам источников телеканала, в законопроекте усилены полномочия властей по пресечению нелегальной миграции. Одна из главных новаций - рассмотрение прошений об убежище сократят до полугода (сейчас до 10 лет). Также федеральные ведомства смогут закрывать границу в случае превышения определенных лимитов пересечения.

Президент США Джо Байден уже выразил готовность подписать этот документ, если о нем договорятся демократы и республиканцы.