Ереван предлагает сотрудничество

Межведомственная комиссия Армении по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести готова к сотрудничеству с Азербайджаном для выяснения судьбы пропавших без вести, сообщают армянские СМИ.

В комиссии добавили, что Ереван заинтересован в выяснении судьбы лиц, пропавших без вести с начала 90-х годов прошлого столетия.

Отмечается, что азербайджанской стороне было направлено приглашение активизировать сотрудничество.