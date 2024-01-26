Погода в воскресенье

28 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки. В некоторых частях полуострова ночью они усилятся. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 1-4 градуса тепла, днем 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов , днем 0-5 градусов мороза.

Ночью в некоторых горных районах дороги могут обледенеть.