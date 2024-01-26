Лукашенко едет в Петербург

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Санкт-Петербурге также пройдет заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Кроме того, лидеры Беларуси и РФ проведут двусторонние переговоры