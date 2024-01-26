На улицах Баку появились средства микромобильности

Использование средства микромобильности для преодоления небольших расстояний сегодня становится всё популярнее во всем мире. В городах с развитой велосипедной инфраструктурой граждане массово пользуются этими возможностями.

С учетом современных тенденций, в Баку также начался процесс по развитию микромобильности, созданию инфраструктуры для велосипедистов и скутеристов.

Начальный этап проекта охватывает в основном центральную часть столицы – улицу Истиглалийят, проспект Азербайджана, улицу Мирзааги Алиева, проспект Бюльбюля и улицу Фикрета Амирова. На территории с протяженностью 3000 метров проведены соответствующие работы по разметке и установлены дорожные знаки. В настоящее время продолжаются работы по организации парковочных мест вдоль маршрута. Парковочные места уже организованы в 13 местах.

Данная инфраструктура создала в столице условия для деятельности предприятий по аренде скутеров. В центре города уже появились средства микромобильности международных компаний по прокату скутеров.

Следует отметить, что в целях безопасности электросамокаты могут двигаться по велодорожкам со скоростью, не превышающей 25 км в час. На перекрестках же скорость не должна превышать 15 км в час. В приложениях по прокату скутеров разработаны соответствующие функции по контролю скорости. В ближайшее время будут активны и функции по ограничению движения в парках и других общественных местах. В случае превышения скорости или въезда скутера в запретную зону, движение транспортного средства будет заблокировано.