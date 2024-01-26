Блинкен предложил Афинам сделку
Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружения в обмен на изучение Вашингтоном возможности предоставления Афинам дополнительной помощи на сумму до $200 млн.
"Мы продолжаем быть заинтересованными в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния и примерной стоимости, мы можем изучить возможности для потенциального выделения дополнительных средств иностранного военного финансирования в размере до $200 млн для Греции", - говорится в письме Блинкена греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, текст которого распространила пресс-служба главы правительства.