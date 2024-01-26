Киев подтвердил подлинность списка погибших на Ил-76

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины подтвердил, что 65 военнослужащих ВС страны из распространенного в соцсетях списка действительно планировалось обменять 24 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - говорится в сообщении в Facebook.

В штабе уточнили, что речь идет о списке, опубликованном на российских ресурсах.