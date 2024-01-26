Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:49

Международный суд ООН не принял решение об обязательном прекращении военных действий в секторе Газа и не признал Израиль виновным в геноциде. Это верная примета: когда одно и тоже решение суда своей победой называют две стороны разбирательства – это не означает, что решение хорошее. Наоборот – как правило, это решение «ни о чем». Именно так и обстоит дело с вынесенным вчера международным судом ООН предварительным решением по иску «ЮАР против Израиля».

Практическая его ценность заключается в двух пунктах, относящихся не к юриспруденции, а к реал-политике. Первое – ни один военный конфликт высокой степени интенсивности, который и имел место в операции Израиля против ХАМАС, не должен длиться более 120-180 дней, то есть четырех месяцев, максимум – полгода. В противном случае это грозит инициатору конфликта, какими-бы «благородными и светлыми» не были выдвинутые им мотивы, международным осуждением. Второе – во время конфликта политикам страны-инициатора нужно меньше болтать языком, чтобы у недоброжелателей не было возможности цепляться за слова. Правило Миранды в чистом виде - все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. И это в первую очередь относится ко многим политикам Израиля, чья легкость в высказываниях необыкновенная плюс зашкаливающая воинственность облегчила позицию обвинения. Как сказано в решении суда: «Мы приняли во внимание заявления израильских чиновников о том, что они дегуманизировали палестинцев».

Но проблема заключается в том, что как с первым, так и со вторым пунктом у Израиля – проблемы. Нет проблем с военными – они с честью и на высоком уровне профессионализма, в сложнейших условиях плотной городской застройки, сумели ликвидировать базы ХАМАС и рассеять его «батальоны». Дальше – дело политиков, «военного кабинета» и лично премьера Нетаньяху. Но вот они оказались не на высоте диктуемых обстановкой требований. Вызывая ожесточенность палестинцев, среди которых очень далеко не все, очень далеко, сторонники ХАМАС и прекрасно знают ему цену. Вызывая недоумение широкой международной общественности, в общем-то симпатизирующей Израилю - а теперь откровенно недоумевающей после заявления Нетаньяху об отказе палестинцам в государственности и оккупации сектора Газы. Тупое упрямство израильского премьера в, казалось бы, очевидном вопросе исключает мир на земле Палестины. И откровенно вредит безопасности Израиля. Короче – возвращает ситуацию к тому, что уже было до 7 октября 2023 года. А значит – ведет к ее повторению. Как это и бывает в таких случаях – с гораздо более кровавыми последствиями. Бесконечная война нужна Нетаньяху в своих политических целях, называя вещи своими именами – ради сохранения власти. Но вопрос в том, нужна ли эта «бесконечная война» израильским элитам, простым израильтянам? Ближнему Востоку, наконец?