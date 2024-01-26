Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинения нескольких его сотрудников в связях с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает в пресс-релизе МИД Финляндии.

Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму €5 млн в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены, сообщает МИД.

"Финские деньги не должны попасть в ХАМАС, ни одного евро - к другим террористам. Подозрение в причастности сотрудников получателя помощи к террористическому акту приводит к приостановке помощи. Дело должно быть тщательно расследовано", - говорит министр Тавио.