Все больше стран отказывают БАПОР обновлено 17:29
Финляндия приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинения нескольких его сотрудников в связях с радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает в пресс-релизе МИД Финляндии.
Финляндия имеет соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023-2026 годы на сумму €5 млн в год. Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены, сообщает МИД.
"Финские деньги не должны попасть в ХАМАС, ни одного евро - к другим террористам. Подозрение в причастности сотрудников получателя помощи к террористическому акту приводит к приостановке помощи. Дело должно быть тщательно расследовано", - говорит министр Тавио.
***15:11
Власти Австралии, Канады и Италии объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Решение принято на фоне сообщений о том, что некоторые его члены могут быть причастны к нападению радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.
"Австралия будет тесно взаимодействовать с БАПОР в связи с расследованием, будет консультироваться с международными партнерами. Пока мы делаем это, мы поставим на паузу передачу недавно выделенных средств", - написала глава МИД Австралии Пенни Вонг в соцсети.
В свою очередь канадский министр международного развития Ахмед Хусейн объявил, что пока идет расследование обвинений в адрес БАПОР, Оттава откладывает дополнительное финансирование агентства.
О приостановке финансирования со стороны Италии заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни: "Итальянское правительство приостановило финансирование БАПОР после чудовищного нападения на Израиль 7 октября [2023 года]".