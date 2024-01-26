Армянам во Франции все сходит с рук

Армянские нелегальные мигранты, задержанные во Франции по обвинению в непредумышленном убийстве фермера и ее 12-летней дочери в Памье, освобождены из-под стражи. Об этом французский политик и член парламента Оливье Марли написал в соцсети "Х".

"Граждане Армении-нелегалы, насмерть сбившие фермера и ее 12-летнюю дочь на блокпосту в прошлый вторник, были освобождены судьей", - написал он.

Как сообщается, суд принял решение об освобождении из-под стражи нелегалов, учитывая "их семейную ситуацию и интересы ребенка".

Несколько дней назад автомобиль с нелегалами сбил семью фермеров, которые вместе с другими протестующими перекрыли шоссе. Женщина погибла на месте, ее дочь и муж были доставлены в больницу, где позже девочка скончалась от полученных травм.