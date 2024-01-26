Россия работает над новой системой экономических связей, поскольку предыдущая оказалась ненадежной. Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщает газета The Washington Post.

«Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе, но он признал, что это направлено на создание альтернатив», говорится в публикации. По мнению Пескова, предпринятые «коллективным Западом» действия подрывают доверие со стороны Москвы.

По словам Пескова, которые приводит WP, Кремль внимательно следит за происходящими в мире процессами и «выстраивает новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной».