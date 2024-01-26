Убит азербайджанский военный
В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о смерти военнослужащего Н-ской воинской части Министерства обороны Абдуллаева Амиля Гумбат оглу. Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.
По данному факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство).
Согласно результатам предварительного следствия, убийство офицера Амиля Абдуллаева совершил другой офицер – Низами Абдуллаев на почве конфликта. Низами Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого.