Британия ответит

Соединенное Королевство оставляет за собой право ответить на нападения на торговые суда в Красном море. Об этом говорится в заявлении официального представителя британского правительства, переданном СМИ после осуществленных в пятницу атак на два танкера у побережья Йемена.

"Мы ясно заявляли, что любые нападения на торговые суда совершенно неприемлемы и что Великобритания и наши союзники оставляют за собой право реагировать на это соответствующим образом", - сказано в документе, текст которого приводит телеканал Sky News.

В пятницу Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападениях на два судна, следовавших вдоль побережья Йемена в 60 морских милях от Адена.