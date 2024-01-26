Зеки-«вагнеровцы» не оставляют привычек

В поселке Белоярском объявили в розыск двоих бывших заключенных, которых обвиняют в надругательстве над девушкой. По данным МВД, 34-летний Иван Комаров и 45-летний Роман Калмыков изнасиловали местную жительницу вечером 24 января. После этого они украли у жертвы два сотовых телефона, деньги и золотой браслет.

Комарова посадили в 2016 году: он залез на территорию предприятия, связал шнуром сторожа и ударил случайного свидетеля ружьем по голове. Мужчина вернулся домой в мае, после шести месяцев на войне. В ЧВК «Вагнер» Комарова завербовали в колонии, рассказала его мама изданию E1.ru. Пока Комарова ищут, его жена находится в роддоме.

Второй подозреваемый Роман Калмыков в том же 2016 году задушил 88-летнюю пенсионерку в селе Некрасово. По итогам он получил 400 рублей добычи и 16 лет строгого режима. Как именно Калмыков оказался на свободе раньше срока неизвестно, но в его соцсетях есть фотографии с атрибутикой «ЧВК Вагнер».

Бывших наемников продолжает искать полиция.