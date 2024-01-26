Жесткий ответ МИД Азербайджана

Высказывания министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в адрес нашей страны недопустимы. Нидерландский чиновник выступила с обвинением, явно исказив заявления азербайджанской стороны. К сожалению, уже не впервые официальные лица европейских стран озвучивают такие безответственные утверждения. Эти высказывания, наряду с попыткой вмешаться во внутренние дела Азербайджана, говорят о предвзятом отношении к постконфликтным реалиям в нашем регионе. Об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Напомним, Ханке Брюинс Слот на заседании комитета по иностранным делам парламента Нидерландов отметила, что последние заявления Азербайджана вызывают озабоченность, пригрозила Баку санкциями и высказала ряд негативных утверждений о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Подобные обвинения, а также угрозы о введении санкций в отношении Азербайджана наносят удар по двусторонним отношениям между Баку и Европейским союзом», - подчеркнул представитель МИД.

«Что касается намерения министра посетить нашу страну, то хорошо известно, что Азербайджан отменил этот визит. Азербайджанская сторона заявила, что в ходе визита намерена обсуждать лишь двусторонние отношения, а не азербайджано-армянский процесс нормализации или внутренние вопросы. Мы призываем нидерландскую сторону положить конец высказываниям, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу в регионе, уважать нормы и принципы международного права», - подытожил Айхан Гаджизаде.