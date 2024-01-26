Загадочная смерть участника митингов в Башкортостане

В Башкортостане умер Рифат Даутов, который был задержан в связи с акциями протеста против приговора активисту Фаилю Алсынову. О смерти Даутова после задержания сообщила в Телеграме его сестра Залия, о ней также пишет адвокат Алсынова Ильнур Суюндуков. Причины смерти пока не ясны, однако известно, что Даутов умер вскоре после того, как его увезли предположительно сотрудники ОМОН, передает "Радио Свобода".

При этом Даутов, как следует из слов его сестры, не участвовал в акциях протеста - ни в Баймаке, где произошли столкновения сторонников Алсынова с полицией, которые власти охарактеризовали как беспорядки, ни в Уфе 19 января. Как утверждается, он лишь находился в Уфе рядом с местом проведения акции на центральной площади, но сам в ней не участвовал.

Вечером 19 января к нему пришел участковый, чтобы вручить предупреждение, а 25 января, когда он поехал за город, он был задержан людьми в форме бойцов ОМОН, которые "не представились, неизвестно куда увезли" задержанного. После этого родственников пригласили в уфимский морг для опознания тела Даутова, однако, как утверждается, не пустили туда, сославшись на отсутствие следователя. Тела умершего они пока не видели.

Официальные представители правоохранительных органов пока сообщения о смерти задержанного не комментировали.