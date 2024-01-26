Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:11

Мусульмане в Индии снова подверглись нападкам после того, как премьер-министр Нарендра Моди открыл храм Рама 22 января на месте древней мечети Бабри. Это длилось сорок лет и словно психическая эпидемия охватило всех индуистов. Сотни тысяч простых индусов собирали по всей Индии пожертвования на сооружение величественного индуистского храма в Айодхье, на севере Индии, на месте разрушенной мечети.

В 200 тысячах деревень были организованы церемонии освящения отдельных кирпичей, которые отправлены в этот священный город, считающийся индуистами местом рождения божества Рамы. Туда же отправлялись миллионы долларов пожертвований. Организаторы кампании говорили: «Эти кирпичи будут использованы не только для строительства храма на земле – они лягут в основу индуистской раштры, или индуистской нации». И тем самым исправят несправедливость существования Индии как светской республики, где каждый, в кого бы он не верил, имеет равные права. В минувший понедельник этот грандиозный храм, пусть и достроенный всего на 70 процентов, был открыт. Премьер Нарендра Моди, бывший главной звездой этой церемонии открытия храма, который здесь, в Индии, сравнивают с Ватиканом и Меккой, заявил: «После столетий терпения и жертв пришел наш Господь Рам. Это начало новой эпохи. Нация, восставшая после того, как сломала менталитет рабства... Через тысячу лет люди будут говорить об этой дате, об этом моменте. Строительство храма Рама отражает зрелость индийского общества».

А его Кабинет министров принял резолюцию, в которой, в частности, говорилось: «Хотя независимость Индия обрела в 1947 году, но только теперь ее душа освобождена от векового колониального порабощения». После чего «наконец-то освобожденные» индусы первым делом возобновили нападения на местных мусульман – при полном бездействии полиции, которая откровенно игнорировала эти проявления великого праздника «индусского духа». А само открытие храма Рама в 200 миллионах мусульман страны поселило чувство отчаяния и растерянности. Все просто: «господь Рама» - бог коварный, жестокий и требует жертвоприношений от своих верных последователей. И это не цветы, не шафран и благовония – а нечто более существенное, густо замешанное на человеческой крови, для которого вполне подходит кровь «биомусора», как в Индии при нынешнем премьере стало хорошим тоном называть мусульман. Впрочем, не сегодня это началось. А в далеком 1992 году, когда была разрушена мечеть Бабри, построенная еще при великих Моголах. Ее разрушение словно открыло над Индией «ящик Пандоры», насилие над мусульманами, в результате которого погибли тысячи людей, избиения и погромы, и - «бульдозерное правосудие», при котором дома мусульман сносятся чиновниками без малейшего на то законного основания.

Приход к власти Моди только усилил эту тенденцию, которая теперь в Индии – господствующая, а всякий, кто пытается сказать «Что ж вы творите, люди? Одумайтесь!», тут же получает статус богохульника. Поскольку является противником «традиционных индуистских ценностей». И это происходит в XXI веке. Все зашло так далеко, что светская оппозиция в Индии сейчас говорит: «Да, партия Моди «Бхаратия джаната парти», БДП, может быть когда-нибудь свергнута. Но для преодоления последствий бурно разросшегося при ней махрового национализма потребуются десятилетия. Победа на выборах может быть арифметической. Но борьба идет в области психологии. Токсичная смесь религии и политики идеализирована – и никого не беспокоит, что сделала с Индией такая токсичная смесь». Моди все устраивает – для индуистских националистов он теперь и величайший государственный деятель, и богочеловек. В БДП его именуют «царем богов», и он из врожденной «скромности» не отказывается от этого титула. Кто же от такого откажется?