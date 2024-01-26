Где голосовать азербайджанцам в России

Наше посольство уже готово к проведению внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики. Уже составлены списки граждан, сформированы участковые избирательные комиссии, осуществляется процесс аккредитации международных наблюдателей и представителей СМИ. Об этом посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал в специальном интервью ТАСС.

«В различных регионах Российской Федерации проживает большое количество граждан Азербайджанской Республики. Надо отметить, что, кроме Москвы, избирательные участки будут открыты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где расположены наши генеральные консульства. Могу с уверенностью заявить, что будут созданы все необходимые условия для участия наших граждан в голосовании в России».