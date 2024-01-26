Глава немецкой разведки: «Если бы Путин выпал из окна...»

Даже в случае смерти президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина агрессивная внешняя политика России не претерпит изменений. Такое мнение в интервью журналу Focus выразил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль.

«Даже если бы он выпал из окна или получил травмы каким-то иным образом, нашлось бы достаточно людей, которые бы думали так же, как он, и проводили бы такую же политику», – убежден глава BND.

Каль также считает, что Путин «крепко сидит в седле» и является «абсолютным владыкой Кремля». В связи с этим власть Кремля нерушима, и на сегодняшний день нет никаких признаков того, что ситуация в РФ может быстро изменится.

По словам главы BND, Путин пытается «восстановить былую мощь России».