Эрдоган: Турции хотят помешать

Турции хотят помешать стать региональным актором. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Измире.

Он отметил, что некоторые силы намерены помешать укреплению и развитию Турции путем терроризма, попыток переворота и создания хаоса: "Причастные ко всему этому получат достойный ответ".

Эрдоган также отметил, что Турция внимательно следит за событиями на Кавказе и оперативно реагирует на все происходящие в мире события, в том числе на российско-украинскую войну.