Шольц едет к Байдену

В США подтвердили встречу американского президента Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцом. Визит состоится в начале февраля. Об этом сообщает сайт Белого дома.

"Президент Байден будет приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 9 февраля", - говорится в заявлении.

Запланировано, что во время встречи они обсудят усилия, направленные на предотвращение региональной эскалации на Ближнем Востоке, свою непоколебимую поддержку права Израиля на самооборону, а также необходимость увеличения жизненно важной помощи и защиты гражданского населения в Газе.

Кроме того, президент Байден и канцлер Германии также будут координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.