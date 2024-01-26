Азербайджан отложил визит главы МИД Нидерландов

Азербайджан отложил запланированный визит министра иностранных дел Нидерландов. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания в парламенте министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

"Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить Азербайджан, то известно, что этот визит был отложен нашей страной. Азербайджанская сторона проинформировала нидерландскую сторону, что намерена обсуждать не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы Азербайджана, а только двусторонние отношения", - подчеркнул А.Гаджизаде.