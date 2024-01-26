Россия, вступившая в борьбу с последователями Адольфа Гитлера и сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, не будет останавливаться на полпути. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, чьи слова передает ТАСС.

«Вступив в борьбу с нынешними последователями Гитлера и Бандеры, Россия на полпути не остановится», — заявил он на церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, именно с таких позиций РФ оценивает нависшую над жителями Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины угрозу.

«Нацизм — это абсолютное зло», — резюмировал Нарышкин.