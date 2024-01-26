Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 21:08

Как сообщает информационное агентство Reuters, танкеры с российской нефтью уже несколько недель не могут отгрузить ее Индии из-за проблем с организацией оплаты. По данным агентства, 14 танкеров, груженных десятью миллионами баррелей российской нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-1», стоят у берегов Южной Кореи в ожидании, когда, наконец, экспортер «Роснефть» и индийский импортер Indian Oil Co разрешат спор об оплате. В прошлом году, опасаясь попасть под действие санкции США, компания Indian Oil отказалась использовать в расчетах за нефть доллары США, предложив проводить операции в индийских рупиях. Что абсолютно не устраивает российские компании, поскольку рупия является неконвертируемой валютой, а импорт из Индии в Россию минимален.

В результате, в качестве промежуточной меры Индия какое-то время расплачивалась за российскую нефть китайскими юанями, гонконгскими долларами и дирхамами ОАЭ. Однако Эмираты вводят в подобных операциях дополнительный контроль за использованием своей валюты, да и сама Индия не хотела использовать в расчетах валюту своего главного конкурента - Китая. Как сообщает Reuters, объем нефти в танках российских судов эквивалентен 45-дневному производству в рамках проекта «Сахалин-1». Согласно источникам в индийской компании, там не ожидают в ближайшем будущем возобновления поставок из России. Представители «Роснефти» и Indian Oil Co не ответили на просьбу Reuters о комментариях. В марте 2022 года, в ответ на российское вторжение в Украину, американский концерн ExxonMobil, который возглавлял международный консорциум, занимавшийся разработкой месторождений и добычей нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1», объявил о выходе из числа участников. После чего, как сообщал Bloomberg, Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за оплаты в рупиях нефти, проданной Индии, которая в течение года после вторжения в Украину стала крупнейшим импортером российской нефти. Отмечается, в частности, что всего за год импорт сырья в Индию вырос в 14 раз, составив 162,2 миллиарда долларов. При этом в торговле между Индией и Россией сложился аномальный профицит: разница между импортом Индии из России и ее экспортом в РФ возросла по итогам 2022 года до 31,8 миллиарда долларов, то есть, в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года. А по итогам первого квартала 2023 года – в пять раз по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Как отмечают аналитики Bloomberg, однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Россию ежемесячно (!) накапливать до одного миллиарда долларов в рупиях, которые остаются невостребованными за пределами страны. Из-за стагнации импорта Россия столкнулась с переизбытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений (дело в том, что конвертировать рупию можно только внутри Индии - на бирже или в уполномоченных банках, а обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора). Еще в середине прошлого года бывший министр финансов России Михаил Задорнов подтвердил в интервью агентству РБК, что десятки миллиардов долларов российских нефтяных компаний застряли на счетах в индийских банках. «В первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается, примерно, в 6-7 миллиардов долларов в год, - сказал тогда Задорнов. – Но нам реально нечего покупать в Индии, и мы не можем вернуть эти рупии, поскольку речь идет о неконвертируемой валюте».