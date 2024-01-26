Индия заблокировала Россию что происходит?
Как сообщает информационное агентство Reuters, танкеры с российской нефтью уже несколько недель не могут отгрузить ее Индии из-за проблем с организацией оплаты.
По данным агентства, 14 танкеров, груженных десятью миллионами баррелей российской нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-1», стоят у берегов Южной Кореи в ожидании, когда, наконец, экспортер «Роснефть» и индийский импортер Indian Oil Co разрешат спор об оплате.
В прошлом году, опасаясь попасть под действие санкции США, компания Indian Oil отказалась использовать в расчетах за нефть доллары США, предложив проводить операции в индийских рупиях. Что абсолютно не устраивает российские компании, поскольку рупия является неконвертируемой валютой, а импорт из Индии в Россию минимален.
В результате, в качестве промежуточной меры Индия какое-то время расплачивалась за российскую нефть китайскими юанями, гонконгскими долларами и дирхамами ОАЭ. Однако Эмираты вводят в подобных операциях дополнительный контроль за использованием своей валюты, да и сама Индия не хотела использовать в расчетах валюту своего главного конкурента - Китая.
Как сообщает Reuters, объем нефти в танках российских судов эквивалентен 45-дневному производству в рамках проекта «Сахалин-1». Согласно источникам в индийской компании, там не ожидают в ближайшем будущем возобновления поставок из России.
Представители «Роснефти» и Indian Oil Co не ответили на просьбу Reuters о комментариях.
В марте 2022 года, в ответ на российское вторжение в Украину, американский концерн ExxonMobil, который возглавлял международный консорциум, занимавшийся разработкой месторождений и добычей нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1», объявил о выходе из числа участников. После чего, как сообщал Bloomberg, Россия столкнулась с серьезной проблемой из-за оплаты в рупиях нефти, проданной Индии, которая в течение года после вторжения в Украину стала крупнейшим импортером российской нефти.
Отмечается, в частности, что всего за год импорт сырья в Индию вырос в 14 раз, составив 162,2 миллиарда долларов. При этом в торговле между Индией и Россией сложился аномальный профицит: разница между импортом Индии из России и ее экспортом в РФ возросла по итогам 2022 года до 31,8 миллиарда долларов, то есть, в 6,4 раза больше, чем профицит 2021 года. А по итогам первого квартала 2023 года – в пять раз по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Как отмечают аналитики Bloomberg, однобокие торговые отношения с Индией вынуждают Россию ежемесячно (!) накапливать до одного миллиарда долларов в рупиях, которые остаются невостребованными за пределами страны. Из-за стагнации импорта Россия столкнулась с переизбытком рупий, которые отечественные компании не могут репатриировать по причине валютных ограничений (дело в том, что конвертировать рупию можно только внутри Индии - на бирже или в уполномоченных банках, а обмен валюты в больших объемах требует разрешения местного регулятора).
Еще в середине прошлого года бывший министр финансов России Михаил Задорнов подтвердил в интервью агентству РБК, что десятки миллиардов долларов российских нефтяных компаний застряли на счетах в индийских банках.
«В первом полугодии Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается, примерно, в 6-7 миллиардов долларов в год, - сказал тогда Задорнов. – Но нам реально нечего покупать в Индии, и мы не можем вернуть эти рупии, поскольку речь идет о неконвертируемой валюте».
По словам Задорнова, именно невозврат выручки от экспорта в Индию подкосил курс российской национальной валюты. И теперь перед Кабинетом Михаила Мишустина и Центробанком РФ стоит проблема «зависших» в Индии миллиардов долларов, решение которой, как отметил Задорнов, является «сложным и долгим» процессом.
Следует напомнить, что Запад установил максимальную цену продажи российской нефти. Согласно санкциям, компании, которые платят больше 60 долларов за баррель российской нефти, столкнутся с повторными санкциями США. Россия использует различные механизмы для уклонения от них, в том числе, формируя «теневой» танкерный флот. Но в любом случае после наложенных Западом санкций Россия уже предлагала Китаю и Индии нефть по цене на 20-30 процентов дешевле рыночных.
В апреле прошлого года стало известно, что Государственный банк Индии (State Bank of India) и индийский Банк Бароды (Bank of Baroda) уведомили местные нефтеперерабатывающие компании, что отныне они не смогут осуществлять расчеты за российскую нефть, купленную по цене, превышающую 60 долларов за баррель.
Таким образом, Индия не только дешево покупает российскую нефть, но еще и расплачивается за нее местными «фантиками». И это – вовсе не преувеличение. Потому, что индийская рупия, которую Россия покупает в обмен на нефть, на данный момент ничем не отличается от обычной бумаги.