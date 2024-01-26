Партия Германии предложила «мораторий на расширение ЕС»

Делегаты учредительного съезда немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW) единогласно приняли в Берлине программу, с которой новая политическая сила пойдет на выборы в Европарламент (9 июня). В ней BSW выступает за объявление моратория на расширение ЕС, предлагает «демонтаж» нескольких прежде всего военных европейских структур, отвергает начало переговоров о приеме с Украиной, Молдовой и Грузией.

Программа называется «Независимая Европа суверенных демократий - мирно и справедливо». BSW считает необходимым «мораторий на расширение ЕС и единые критерии для всех стран». «Начало переговоров о вступлении с Украиной, Молдовой и Грузией мы отвергаем», - отмечается в ней.

«Чтобы мотивировать Россию на начало [мирных] переговоров, необходимо предложить в этом случае немедленную остановку экспорта вооружений в Украину. Мир и безопасность в Европе нельзя обеспечить на стабильной основе и на долгосрочную перспективу в конфликте с атомной державой Россией. Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере», - говорится в программе BSW.

В конце октября 2023 года депутат Бундестага Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу.